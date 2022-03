Découvrez la chartreuse de Basseville Chartreuse Notre-Dame du Val Saint-Jean de Basseville Pousseaux Catégories d’évènement: Nièvre

Pousseaux

Découvrez la chartreuse de Basseville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Retrouver l’identité première de la Chartreuse, habitée par les moines pendant 450 ans, en restaurant les bâtiments qui avaient été transformés en exploitation agricole depuis la Révolution, en aménageant un verger de sauvegarde de variétés anciennes, des haies mellifères ainsi qu’un «hortus conclusus», type de jardin clos du Moyen-Age, tel est le projet initié en 2010. Les visiteurs sont ainsi les témoins de la patiente restauration de ce site merveilleux chargé d’histoire.

5€, gratuit -18 ans

Découvrez le riche jardin et le verger conservatoire de ce lieu chargé d'histoire! Chartreuse Notre-Dame du Val Saint-Jean de Basseville chemin de Basseville 58500 Pousseaux

2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T18:00:00

