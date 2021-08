Jouhet Chapelle Sainte-Catherine Jouhet, Vienne Découvrez la chapelle funéraire de Jouhet Chapelle Sainte-Catherine Jouhet Catégories d’évènement: Jouhet

Vienne

Découvrez la chapelle funéraire de Jouhet Chapelle Sainte-Catherine, 18 septembre 2021, Jouhet. Découvrez la chapelle funéraire de Jouhet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Sainte-Catherine

### Découverte libre de la chapelle funéraire de Jouhet. Sur les bords de la Gartempe se trouve un trésor : la chapelle funéraire de Jouhet. Ce modeste monument, simple d’extérieur, renferme des décors peints d’une richesse méconnue. N’hésitez pas à venir découvrir le programme peint de cette ancienne chapelle traditionnellement fermée au public ! Permanences assurées par un guide-conférencier de l’EPCC Abbaye de Saint-Savin entre 15h et 18h.

Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant les permanences.

Découverte libre de la chapelle funéraire de Jouhet. Chapelle Sainte-Catherine 86500 Jouhet Jouhet Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jouhet, Vienne Autres Lieu Chapelle Sainte-Catherine Adresse 86500 Jouhet Ville Jouhet lieuville Chapelle Sainte-Catherine Jouhet