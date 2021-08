Dijon La chapelle des élus,Palais des ducs de Bourgogne Côte-d'Or, Dijon Découvrez la Chapelle des élus à Dijon La chapelle des élus,Palais des ducs de Bourgogne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Construite entre 1738 et 1739, c’est l’un des édifices les plus intéressants du règne de Louis XV par sa conception et son décor. Elle doit son parti monumental et décoratif exceptionnel à Jacques Gabriel architecte du roi qui modifia le programme initial conçu par Pierre le Mousseux. La chapelle fait partie des éléments protégés classés au titre des Monuments Historiques par arrêté de 1926. À noter : Accès libre par l’office de tourisme de Dijon Métropole situé au 11 rue des Forges. Accès PMR. Règles sanitaires en vigueur à respecter. Port du masque obligatoire fourni par vos soins. 18 personnes maximum dans la Chapelle.

Gratuit. 18 personnes maximum. Port du masque obligatoire à fournir par vos soins. Accessible aux PMR.

