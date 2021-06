Gerbépal Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré Gerbépal, Vosges Découvrez la chapelle de l’ancien château de Martimprey Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré Gerbépal Catégories d’évènement: Gerbépal

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré Gratuit. Entrée libre.

Érigée en 1608, la chapelle est inscrite depuis 1990 au titre des monuments historiques. Elle est le seul vestige d’un ensemble construit au XVIIe siècle. Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré 1 Martimpré, 88430 Gerbépal Gerbépal Vosges

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

