Découvrez la célèbre huître Marennes-Oléron ! La Cité de l’huître, 18 septembre 2021, Marennes-Hiers-Brouage.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Cité de l’huître

### En visite libre ou commentée, vous saurez tout sur l’un des mets les plus prestigieux de notre patrimoine gastronomique ! Nous vous proposons également de nombreuses animations dans la journée. À Marennes, sur le chenal de la Cayenne entre marais et cabanes d’ostréiculteurs, la Cité de l’Huître vous ouvre les portes du monde ostréicole et vous emmène au cœur d’un métier, d’un territoire, et d’un environnement naturel d’exception. En visite libre ou commentée, vous saurez tout sur l’un des mets les plus prestigieux de notre patrimoine gastronomique ! Nous vous proposons également de nombreuses animations dans l’après-midi sur le mode de vie de l’huître et du crabe, l’ostréiculture et le marais ostréicole.

Gratuit (fermeture de la billetterie à 17h45).

La Cité de l’huître Rue des martyrs, 17320 Marennes Marennes-Hiers-Brouage Marennes Charente-Maritime



