2022-07-14 15:00:00 – 2022-07-14 17:30:00

Maine-et-Loire Saint-Georges-sur-Loire 1 1 EUR Du sport en pantoufles ? Mais de quoi s’agit-il ? De la boule de fort pardi ! Ce cousin de la pétanque utilise des boules pas tout à fait rondes sur un terrain pas tout à fait plat… Étrange tout de même ! Découvrez l’histoire de ce sport traditionnel local. Vous serez fascinés par l’agilité des joueurs et le manège surprenant des boules… Le Cercle de l’Union vous ouvre ses portes, venez vous initier en famille ou entre amis. Ambiance et convivialité au rendez-vous ! Information pratique : Pensez à apporter vos chaussons ou des chaussettes

Jauge limitée : 12 personnes maximum

Accessibilité PMR : OUI, accès au bord de la piste de jeu Réservation auprès de l'Office de tourisme

Route de Chalonnes Le Cercle de l'Union Saint-Georges-sur-Loire

