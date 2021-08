Découvrez la bibliothèque de l’abbaye Abbaye des Prémontrés, 19 septembre 2021, Pont-à-Mousson.

Découvrez la bibliothèque de l’abbaye

Abbaye des Prémontrés, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Conçue en hommage à l’ancienne bibliothèque qui fût entièrement détruite, la bibliothèque Grandpierre, fermée au public, vous sera ouverte exceptionnellement pour cette visite. Nichée au premier étage, la bibliothèque Grandpierre a été conçue en hommage à l’ancienne bibliothèque qui fût entièrement détruite et à M.Grandpierre, qui sauva l’abbaye. Aux côtés d’une médiatrice, cette visite vous propose de revenir sur cette période de l’histoire et de rentrer dans la bibliothèque pour y découvrir ses ouvrages anciens. Une belle occasion de plonger au cœur des XVIIe et XVIIIe siècles à travers des œuvres phares de l’édition mussipontaine. Bibliophiles et néophytes pourront ainsi profiter de cette visite exceptionnelle pour explorer la collection du centre culturel de l’ancienne abbaye des Prémontrés et découvrir son histoire mouvementée, ainsi que celle de la première université de Lorraine, établie entre 1572 et 1768 à Pont-à-Mousson.

Gratuit. Entrée libre.

Conçue en hommage à l’ancienne bibliothèque qui fût entièrement détruite, la bibliothèque Grandpierre, fermée au public, vous sera ouverte exceptionnellement pour cette visite.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00