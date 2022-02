Découvrez la Bergerie des 2 Savoies Flumet Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Flumet Savoie Visite guidée de la Bergerie avec dégustation des produits fermiers au lait de brebis. Au programme : rencontre avec les animaux, traite des brebis et explications sur la fabrication suivi d’une dégustation de nos produits. mattelamelina@gmail.com +33 7 88 81 07 44 http://www.bergeriedes2savoie.fr/ Flumet

