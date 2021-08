Langres Tour de Navarre et d'Orval Haute-Marne, Langres Découvrez la belle et majestueuse tour d’artillerie de Langres ! Tour de Navarre et d’Orval Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Découvrez la belle et majestueuse tour d’artillerie de Langres ! Tour de Navarre et d’Orval, 18 septembre 2021, Langres. Découvrez la belle et majestueuse tour d’artillerie de Langres !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour de Navarre et d’Orval

### Majestueuse, impressionnante, royale ! La tour fête les 500 ans de son inauguration par François 1er. Pénétrez dans les salles, grandioses, et gravissez la rampe qui mène sur la terrasse. Vous visitez en famille ? Demandez nos livrets jeu pour enfants ! Avec Choupette la chouette et Martin le diablotin, parcourez les salles d’artillerie, pour résoudre les énigmes… Si vous ouvrez l’oeil, vous saurez dénicher parmi les blasons, chauve-souris, chouette et autres habitants de la tour à l’image du diablotin aux oreilles pointues et au sourire malicieux qui vous observe…

Gratuit. Entrée libre. Fiche pour une découverte ludique en vente à 0.50 €.

Majestueuse, impressionnante, royale ! La tour fête les 500 ans de son inauguration par François 1er. Pénétrez dans les salles, grandioses, et gravissez la rampe qui mène sur la terrasse. Tour de Navarre et d’Orval Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, 52200 Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Tour de Navarre et d'Orval Adresse Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, 52200 Langres Ville Langres lieuville Tour de Navarre et d'Orval Langres