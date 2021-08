Avioth Basilique Notre-Dame Avioth, Meuse Découvrez la basilique d’Avioth en visite commentée Basilique Notre-Dame Avioth Catégories d’évènement: Avioth

### Accompagné d’un guide, découvrez la basilique Notre-Dame d’Avioth, surnommée « la basilique des champs », ainsi que quelques lieux inédits. La basilique est également ouverte aux visites libres.

Gratuit. Entrée libre. Les départs des visites guidées sont à 11h le samedi et 14h30 le samedi et dimanche. Les visites libres peuvent se faire de 9h à 18h le samedi et dimanche.

Basilique Notre-Dame Place de l'Abbé Delhotel, 55600 Avioth Avioth Meuse

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

