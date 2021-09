Découvrez la base logistique de Médecins Sans Frontières Médecins sans frontières – Base logistique, 18 septembre 2021, Mérignac.

Découvrez la base logistique de Médecins Sans Frontières

le samedi 18 septembre à Médecins sans frontières – Base logistique

### MSF fête ses 50 ans d’actions et d’humanité en 2021. Avec ses 5000 tonnes de fret expédiés par an, MSF Logistique un des plus importants pôles d’acheminement d’aide humanitaire dans le monde. L’expérience logistique au service de l’humanitaire. Médecins sans Frontières fête ses 50 années d’actions et d’humanité en 2021. Ce n’est ni la crise sanitaire, ni le télétravail, qui auront eu raison de l’aide humanitaire internationale. L’ONG a continué cette année à apporter une assistance médicale aux populations les plus précaires dans plus de 70 pays dans le monde. Toutefois MSF ne saurait fonctionner sans le support de la logistique. Dans les bureaux et les entrepôts c’est toute la logistique de MSF qui se prépare. MSF Logistique assure notamment l’achat des produits médicaux et non médicaux, le conditionnement, le stockage, puis l’envoi de matériels et de médicaments sur les principaux terrains d’intervention humanitaire, pour MSF mais aussi d’autres ONG internationales. En 2007, MSF Logistique obtient le « certificat des bonnes pratiques de distribution » en sa qualité d’établissement pharmaceutique de distribution en gros à vocation humanitaire. MSF Logistique est réactif : les dispositifs de préparation permettent d’envoyer en 48 voire en 24 heures, du matériel et des produits d’urgence sur le terrain.

Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire.

Médecins sans frontières – Base logistique 3 rue du domaine de la Fontaine, 33700, Mérignac Mérignac Gironde



