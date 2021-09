Chalon-sur-Saône Ancienne banque de France Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Découvrez la Banque de France Ancienne banque de France Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Découvrez la Banque de France Ancienne banque de France, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône. Découvrez la Banque de France

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne banque de France

Salle des coffres, salle de compensation, bureau et appartement du directeur où une exposition permet de suivre l’évolution des lieux. **À noter :** Visites à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.

Places limitées | Sur inscription au 03 85 90 50 90

Présentation par l’association « Les Rondes de Nuit » des anciens bâtiments de la Banque de France Ancienne banque de France 13 rue de la Banque, chalon-sur-saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Ancienne banque de France Adresse 13 rue de la Banque, chalon-sur-saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Ancienne banque de France Chalon-sur-Saône