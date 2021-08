Guebwiller Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller, Haut-Rhin Découvrez « Hyphosphere », une oeuvre immersive et unique sur l’Espace Kraftwerk Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Découvrez « Hyphosphere », une oeuvre immersive et unique sur l’Espace Kraftwerk Couvent des Dominicains de Haute-Alsace, 18 septembre 2021, Guebwiller. Découvrez « Hyphosphere », une oeuvre immersive et unique sur l’Espace Kraftwerk

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent des Dominicains de Haute-Alsace

### Sur ce nouvel espace extérieur est posé un grand dôme numérique : une exclusivité dans la région ! Y est projetée une œuvre créée par l’artiste multimédia néo-zélandaise Jemma Woolmore spécialement pour les Dominicains : l’expérience est complètement immersive ! Hors de toute échelle, Hyphosphere est un voyage visuel, sonore et sensoriel qui happe les visiteurs dans le monde complexe et onirique du cycle de communication des plantes.

Gratuit. Accès libre.

Sur ce nouvel espace extérieur est posé un grand dôme numérique : une exclusivité dans la région ! Couvent des Dominicains de Haute-Alsace 34 rue des Dominicains, 68500 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Adresse 34 rue des Dominicains, 68500 Guebwiller Ville Guebwiller lieuville Couvent des Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller