Une heure trente de promenade à Huelgoat du centre-ville à la Roche Tremblante.

Des Celtes à Jack Kerouac, du Chaos aux Légendes, pour partir du bon pied dans notre forêt.

On apprendra même quelques mots simples et utiles en breton.

A 10h et 14h

Tarifs : 6€50/personne – Gratuit moins de 10 ans

Réservations au 07 77 04 77 78 ou pierrepinat@hotmail.com/ https://pierre-le-guide.com/

pierrepinat@hotmail.com +33 7 77 04 77 78

Huelgoat

