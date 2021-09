Huisseau-sur-Mauves Château Huisseau-sur-mauves, Loiret Découvrez, guidé par le propriétaire, un secret bien gardé … Château Huisseau-sur-Mauves Catégories d’évènement: Huisseau-sur-mauves

Loiret

Découvrez, guidé par le propriétaire, un secret bien gardé … Château, 18 septembre 2021, Huisseau-sur-Mauves.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

Vous découvrirez le chatelet d’entrée de la fin du XVe siècle, l’avant cour, la cour d’honneur et le parc.

Tarif : Adulte plein tarif (accès aux extérieurs : 3€) Gratuit (moins de 12 ans)

Le propriétaire vous propose de découvrir ce lieu préservé peu connu, l’occasion d’une promenade hors du temps, entre verdure et vieilles pierres à la découverte d’une histoire au long cours. Château 45130 Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Loiret

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

