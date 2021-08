Découvrez Eymoutiers et ses chemins de fer Commune d’Eymoutiers, 18 septembre 2021, Eymoutiers.

Commune d’Eymoutiers, le samedi 18 septembre à 15:00

### Visite guidée d’Eymoutiers autour du train et de l’ancien tramway départemental, dont il reste les gares, ouvrages d’art le long des lignes traversant le Pays Monts et Barrages, archives… **Dans le cadre de l’année européenne du rail**, le Pays d’art et d’histoire propose une visite d’Eymoutiers, seul bourg du Pays Monts et Barrages réunissant train et tramway départemental. Tram’ et train se complétaient : le tramway, fonctionnant à l’électricité (produite à l’usine de Bussy, à Eymoutiers), desservait les zones non accessibles en train. Vous découvrirez l’histoire de ces 2 chemins de fer qui ont révolutionné les communications entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle (le train étant arrivé à Eymoutiers en 1881, le tram’ ayant cessé son activité en 1949 face à l’essor de la voiture). **Le Pays d’art et d’histoire prépare d’ailleurs une exposition sur ce thème, et recherche tout document, témoignage ou information lié aux chemins de fer (train et ancien tramway départemental) sur les 34 communes du Pays Monts et Barrages. Contact : 05 55 69 57 60.** Le patrimoine lié à ces 2 lignes est encore très présent : anciennes gares de tramway, gares ferroviaires, ouvrages d’art (tunnels, viaducs…). Et de nombreux document d’archives disponibles (cartes postales anciennes, articles de presse, plans…). Infos sur ces patrimoines : [[https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/](https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/)]([https://www.pahmontsetbarrages.fr/](https://www.pahmontsetbarrages.fr/)d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/) [www.pahmontsetbarrages.fr](https://www.pahmontsetbarrages.fr/)

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées (25). Tout public. RDV à l’Office de Tourisme d’Eymoutiers à 15h. Durée 1h30-2h.

Commune d’Eymoutiers Le Bourg, 87120 Eymoutiers Eymoutiers Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00