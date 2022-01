Découvrez et occupez-vous des poneys, paons, ânes et chèvres… Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Découvrez et occupez-vous des poneys, paons, ânes et chèvres… Yssingeaux, 14 février 2022, Yssingeaux. Découvrez et occupez-vous des poneys, paons, ânes et chèvres… Ardh’huy 105, impasse de la promenade Yssingeaux

2022-02-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-14 16:00:00 16:00:00 Ardh’huy 105, impasse de la promenade

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux EUR 40 40 Partez à la découverte de l’arche de Noé et participez aux soins et activités avec les animaux ! Ardh’huy 105, impasse de la promenade Yssingeaux

