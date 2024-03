Découvrez en visite libre un monument historique du XVIIIe siècle et ses jardins Ancienne abbaye des prémontrés Pont-à-Mousson, vendredi 31 mai 2024.

Découvrez en visite libre un monument historique du XVIIIe siècle et ses jardins Parcourez librement l’abbaye du XVIIIe siècle, à la rencontre de son histoire et de son étonnante architecture. 31 mai – 2 juin Ancienne abbaye des prémontrés 10€. Tarif réduit (6€) pour les enfants de moins de 18 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Durant ces trois jours, au coeur de l’Abbaye des Prémontrés, passionnés et amateurs de la flore pourront librement flâner le long de la Moselle, partir à la découverte de plantes à parfum dans le jardin du cloître et déambuler dans les allées d’un jardin à la française.

Le droit d’entrée inclut la visite libre de l’exposition en cours : « Instruments de musique, de la tradition à l’insolite ».

L'Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIème siècle, est considérée comme le plus bel exemple d'architecture monastique de Lorraine. Elle offre un dépaysement total en plein centre ville avec un parc de deux hectares bordé par la Moselle. Placée idéalement à mi-chemin entre Metz et Nancy, ce monument accueille entre ses murs un centre culturel et un charmant hôtel*** où règnent calme et sérénité.

