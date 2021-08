Pont-à-Mousson Abbaye des Prémontrés Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson Découvrez en visite libre l’un des plus beaux exemples d’architecture monastique de Lorraine Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Abbaye des Prémontrés, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Parcourez librement l’abbaye du XVIIIe siècle, à la rencontre de son histoire et de son étonnante architecture. L’abbaye des Prémontrés ravira les petits et les grands. Le parcours de la visite se déroulera au rez-de-chaussée afin d’apprécier les salles historiques (abbatiale, chauffoir ou encore réfectoire) ainsi que trois escaliers remarquables. Avec ses 2,5 hectares de verdure, l’abbaye sera également le lieu idéal pour flâner au gré de ses jardins. A la clé : • Livret jeu pour adultes et enfants. • Ouverture exceptionnelle de la crypte. • Découverte du chœur de l’église abbatiale restauré.

Gratuit. Entrée libre.

