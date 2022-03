Découvrez en famille la Ferme d’Alpagas et leur laine. Argentonnay, 30 avril 2022, Argentonnay.

Découvrez en famille la Ferme d’Alpagas et leur laine. La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay

2022-04-30 – 2022-04-30 La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay

Argentonnay Deux-Sèvres Argentonnay Deux-Sèvres

20 EUR Vous serez accueillis dans la Petite Ferme d’ Alpagas à Sanzay, par Sophie et Will, natifs de Grande-Bretagne, un couple d’artisans passionnés, et pourrez profiter de la vue imprenable sur le Château de Sanzay.

Pendant cet atelier de quelques heures, vous apprendrez à mieux connaître les alpagas, les nourrir et les soigner. Vous repartirez avec votre propre création, un article feutré!

Pour les adultes et enfants à partir de 10 ans.

Vous serez accueillis dans la Petite Ferme d’ Alpagas à Sanzay, par Sophie et Will, natifs de Grande-Bretagne, un couple d’artisans passionnés, et pourrez profiter de la vue imprenable sur le Château de Sanzay.

Pendant cet atelier de quelques heures, vous apprendrez à mieux connaître les alpagas, les nourrir et les soigner. Vous repartirez avec votre propre création, un article feutré!

Pour les adultes et enfants à partir de 10 ans.

+33 6 70 62 24 39

Vous serez accueillis dans la Petite Ferme d’ Alpagas à Sanzay, par Sophie et Will, natifs de Grande-Bretagne, un couple d’artisans passionnés, et pourrez profiter de la vue imprenable sur le Château de Sanzay.

Pendant cet atelier de quelques heures, vous apprendrez à mieux connaître les alpagas, les nourrir et les soigner. Vous repartirez avec votre propre création, un article feutré!

Pour les adultes et enfants à partir de 10 ans.

sophie-hargreaves

La Petite Ferme des Alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT Bocage Bressuirais