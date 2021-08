Hombourg-Haut Bourg médieval du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut, Moselle Découvrez en autonomie le site médiéval Bourg médieval du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

### Hombourg-Haut est surplombé par sa cité médiévale, véritable bijou de patrimoine serti de monuments historiques. La ville fut fondée au XIIIe-XIVe siècle et, encore aujourd’hui, de nombreux témoins du passé jalonnent le parcours de promenade. Il est possible de visiter l’intérieur de la collégiale Saint-Étienne : à l’intérieur de l’édifice, le port du masque est obligatoire et nous vous remercions de respecter la solennité des lieux.

Gratuit. Circuit disponible auprès de l’Office de tourisme au 19 rue de Metz. Renseignements : 03 87 90 53 53

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

