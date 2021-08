Collonges-la-Rouge Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge, Corrèze Découvrez deux monuments historiques du XVe et XVIe siècles ! Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge

### Entrée libre, accueil en costumes. LA MAISON DE LA SIRENE, siège de l’association Les Amis de Collonges sera ouverte en visite libre et gratuite. Musée accessible par un escalier à vis. Accueil par les membres de l’Association, visite guidée sur demande. LA CHAPELLE DES PENITENTS, ouverte toute l’année, est aménagée en musée avec cartels et commentaires (Français-Anglais) à prendre sur smartphone (QR codes). Accessible aux personnes en situation de handicap, repos possible sur place. Importante documentation sur les objets classés et l’association. Des visites de groupe pourront être organisées au départ de la maison de la Sirène.

Entrée libre, accueil en costumes. Maison de la Sirène rue de la Barrière, 19500 Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Corrèze

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

