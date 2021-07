Metz Église Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz, Moselle Découvrez deux édifices religieux, symboles du passé de la ville de Metz Église Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz Catégories d’évènement: Metz

Découvrez deux édifices religieux, symboles du passé de la ville de Metz Église Saint-Pierre-aux-Nonnains, 18 septembre 2021, Metz.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre-aux-Nonnains Gratuit. Sur réservation exclusivement sur citemusicale-metz.fr à compter du 31 août 2021 à 13h.

Grâce à une visite guidée, découvrez Saint-Pierre-aux-Nonnains et la Chapelle des Templiers. Église Saint-Pierre-aux-Nonnains 3 avenue Ney, 57000 Metz Metz Paris 18e Arrondissement Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

