### Profitez de visites guidées par Bertrand Charneau, chercheur au service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour découvrir les deux hôtels abritant les locaux du servcie ! Visites incluant la découverte de l’exposition sur l’îlot Louis.

Gratuit. Sur inscription, réservations à partir du 1er septembre au service Patrimoine et Inventaire, site de Bordeaux. Groupes limités à 20 personnes. Port du masque obligatoire pendant toute la visite.

