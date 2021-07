Lunéville Église Sainte-Jeanne d'Arc Lunéville, Meurthe-et-Moselle Découvrez des objets symboliques de l’histoire de Lunéville Église Sainte-Jeanne d’Arc Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Découvrez des objets symboliques de l’histoire de Lunéville Église Sainte-Jeanne d’Arc, 18 septembre 2021, Lunéville. Découvrez des objets symboliques de l’histoire de Lunéville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Jeanne d’Arc

### L’exposition présente des photos de la construction de l’église de Lunéville, première érigée sous le vocable de Jeanne d’Arc. Découvrez aussi ses objets johanniques, dont un tapis réalisé en 1914. L’exposition rappelle que cette église de Lunéville, première au monde à être érigée sous le vocable de Jeanne d’Arc, tient une place majeure sur le plan patrimonial. Elle présente des photos de sa construction (1910-1912), dont la plupart sont inédites. Les visiteurs pourront notamment découvrir des nappes brodées par des paroissiennes et un magnifique tapis réalisé au début de la Première Guerre mondiale par les familles du quartier, dont les fils étaient partis au front. Ces objets témoignent de l’importance du patrimoine commun des Lunévillois et sont étroitement liés aux grandes heures de l’histoire de la ville.

Gratuit. Entrée libre.

L’exposition présente des photos de la construction de l’église de Lunéville, première érigée sous le vocable de Jeanne d’Arc. Découvrez aussi ses objets johanniques, dont un tapis réalisé en 1914. Église Sainte-Jeanne d’Arc 27-27bis quai de Strasbourg, 54300 Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Église Sainte-Jeanne d'Arc Adresse 27-27bis quai de Strasbourg, 54300 Lunéville Ville Lunéville lieuville Église Sainte-Jeanne d'Arc Lunéville