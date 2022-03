Découvrez de nouveaux visages de l’artiste phare des collections… Girodet Musée Girodet Montargis Catégories d’évènement: Loiret

Musée Girodet, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

Le musée inaugure une nouvelle salle de son parcours : la bibliothèque historique abrite désormais un ensemble d’objets variés évoquant les mondes de Girodet, à travers ses goûts, famille et amis. Musée Girodet 2 rue du Faubourg de la Chaussée 45200 Montargis Montargis Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

