Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Découvrez de manière originale le Refuge du Soreiller Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Catégories d’évènement: Isère

Saint-Christophe-en-Oisans

Découvrez de manière originale le Refuge du Soreiller Saint-Christophe-en-Oisans, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Christophe-en-Oisans. Découvrez de manière originale le Refuge du Soreiller 2021-06-26 13:30:00 13:30:00 – 2021-06-27 Parking situé au bord de la route à la sortie des Etages GPS : 44.936021,6.258401

Saint-Christophe-en-Oisans Isère Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, découvrez l’ambiance minérale autour du refuge situé à près de 2700 mètres d’altitude, au pied de la belle aiguille de la Dibona. Avec un Accompagnateur de Moyenne Montagne, découvrez l’ambiance minérale autour du refuge situé à près de 2700 mètres d’altitude, au pied de la belle aiguille de la Dibona.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Christophe-en-Oisans Adresse Parking situé au bord de la route à la sortie des Etages GPS : 44.936021,6.258401 Ville Saint-Christophe-en-Oisans lieuville 44.93602#6.2584