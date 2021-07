Saint-Pierre-d'Oléron Musée de l'Île d'Oléron Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Découvrez, créez, défilez ! Musée de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Le musée de l’île d’Oléron, établissement de la Communauté de communes de l’île d’Oléron, organise un concours « Mode in Oléron », gratuit et ouvert à tous, sur le thème des « Habits d’autrefois ». Le principe est simple : ceux qui souhaitent participer doivent créer, entre le 1er mai et le 6 septembre 2021, une ou plusieurs pièces de costume dans les 4 catégories suivantes : 1. Costume historique oléronais 2. Détournement de costume oléronais 3. Création de costume oléronais sur le thème du recyclage 4. Coiffure d’autrefois Les pièces de costume seront présentées, lors d’un défilé, le dimanche des Journées européennes du patrimoine.

Gratuit. Participation libre.

