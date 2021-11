Découvrez comment s’engager pour les droits LGBTQIA+ Le Kawaa, 24 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Les Cafés Envie d’agir ☕. En petits groupes, autour d’une thématique solidaire, citoyenne ou écologique, les Cafés Envie d’agir permettent de partager des manières de s’engager et d’en découvrir de nouvelles. Bénévolat associatif, militantisme au sein de collectifs, initiatives locales, individuelles… toutes les manières d’agir nous intéressent !

️‍ ️‍ ️‍ Découvrez comment s’engager pour les droits LGBTQIA+ ️‍ ️‍ ️‍

Les personnes LGBTQIA+ se battent constamment pour obtenir et/ou conserver leurs droits : le droit à la PMA pour tous·tes récemment par exemple. A la lutte pour les droits s’ajoutent les luttes contre les discriminations et pour une meilleure visibilité et représentation, primordiales dans un contexte où les agressions lgbtphobes sont de plus en plus récurrentes.

Que vous soyez membre de la communauté LGBTQIA+ ou non, vous vous demandez comment vous pouvez agir pour faire évoluer cette situation ?

Dans ce Café Envie d’agir, nous aborderons ensemble les manières d’agir concrètes pour lutter en faveur des droits des personnes LGBTQIA+ et améliorer la visibilité de la communauté. Venez réfléchir avec nous, ainsi qu’avec les associations et collectifs présent·es, aux meilleures façons d’aborder ces questions, et découvrez des manières d’agir collectives pour construire une société plus inclusive !

Mercredi 24 novembre 2021

19h – 20h30

Le Kawaa – 24 avenue Daumesnil, 75012 Paris

✊ Qui sommes-nous ? ✊

Astérya est une association créée en 2014, qui rassemble et accompagne les personnes souhaitant agir pour une société plus solidaire, plus écologique et plus démocratique.

Le Kawaa c’est plus qu’un café, c’est un lieu de vie au cœur de votre quartier !

On se sert comme à la maison, on rencontre des personnes qu’on ne connaît pas, on y travaille ensemble, on partage un repas et on y organise ses événements.

Le Kawaa 24 avenue Daumesnil Paris 75012

