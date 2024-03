Découvrez comment donner une seconde vie à vos meubles et objets Le Bois-Hellain, mardi 2 avril 2024.

Découvrez comment donner une seconde vie à vos meubles et objets Le Bois-Hellain Eure

Comment peut-on donner une seconde vie à vos meubles avec des peintures biosourcées et fabriquées en France ? Des démonstrations et ateliers à thèmes seront organisés tous les jours de 15h à 17h, sur inscription comment préparer son meuble avant peinture, comment dé-cirer son meuble, apprendre les différentes étapes de la rénovation de meuble, faire des différentes patines pochoirs et du faux bois. Vous pouvez également venir avec des photos de vos projets. Je vous donnerai des conseils pour les revaloriser en variété de couleurs suivant vos goûts. J’organise aussi des formations professionnelles sur la valorisation de mobilier et d’objets.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

269 Impasse de Caligny

Le Bois-Hellain 27260 Eure Normandie sylvie.dubos@wanadoo.fr

