Place Théophile-de-Viau, le samedi 18 septembre à 09:30

### Clairac, « Ville sans Roy, Soldats sans peur », est une cité médiévale riche d’un passé prestigieux au cœur de l’histoire de France. Découvrez-la avec Françoise Modéran, raconteuse de pays… Pour découvrir Clairac, il faut prendre le temps, le temps de lire les paysages, les maisons, les vestiges du passé, l’histoire. Clairac, « Ville sans Roy, Soldats sans peur », est une cité médiévale riche d’un passé prestigieux au cœur de l’histoire de France et de l’Europe avec son abbaye où ont été créés ou élaborés la prune d’ente, le tabac et un vin de qualité. Se promener dans Clairac, c’est aussi marcher dans les pas d’hommes prestigieux et aussi d’anonymes qui ont fait l’histoire.

5€. Gratuit -16 ans. Tout public.

