Découvrez chute libre au Cirque Electrique Le Cirque Electrique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Découvrez chute libre au Cirque Electrique Le Cirque Electrique, 19 janvier 2023, Paris. Du jeudi 19 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

. payant Tarif plein 10€ | Tarif réduit 8€ | Tarif soutien + de 10€ Opéra de science-fiction pour voix, claviers et batterie ! Chute Libre, Opéra SF pour voix, batterie, piano et électronique. Dans un monde affecté par les dérèglements de la lune nous suivons la semaine de 3 musiciens. Se retrouvant bousculés dans leurs quotidiens, ils tentent de trouver une solution pour remédier aux bugs. Le spectacle se déroule tel un poème contemporain, une enquête sur la matière, un espace surréel et poétique où la notion du temps est suspendue dans les brèches d’un rêve.. Le spectacle se déroule tel un poème contemporain, une enquête sur la matière, un espace surréel et poétique où la notion du temps est suspendue dans les brèches d’un rêve. Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/564358638554113/564359801887330/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D 0954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://cirque-electrique.com/events/chute-libre-par-jeanne-susin/

Chute libre

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Cirque Electrique Adresse Place du Maquis du Vercors Ville Paris lieuville Le Cirque Electrique Paris Departement Paris

Le Cirque Electrique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Découvrez chute libre au Cirque Electrique Le Cirque Electrique 2023-01-19 was last modified: by Découvrez chute libre au Cirque Electrique Le Cirque Electrique Le Cirque Electrique 19 janvier 2023 Le Cirque Electrique Paris Paris

Paris Paris