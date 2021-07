Découvrez cette tour à l’évocation historique forte Tour Monréal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sauveterre-de-Béarn.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour Monréal

### Venez découvrir la tour Monréal, son aménagement muséographique moderne et ludique, et la maquette exceptionnelle réalisée par A. J. Gastellu représentant Sauveterre entre les XIIIe et XVIe siècles. Dans le cadre majestueux de la tour Monréal, laissez-vous porter dans le Béarn du XIIIe au XVIe siècle. Au centre, découvrez la reconstitution de la cité faite de milliers de pierres, poutres et solives au 100e calibrées et assemblées, qui représente 10 années et 15000 heures de travail. Tout autour, des espaces dédiés vous content les grandes heures de Sauveterre, son patrimoine, l’histoire du Béarn, de la Navarre, de la France… Un fantastique voyage dans le temps !

Gratuit. Réservation recommandée.

Tour Monréal Place des Salières, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

