Autrey Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins Autrey, Vosges Découvrez cette abbaye et appréciez le mélange entre nature et belles pierres Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins Autrey Catégories d’évènement: Autrey

Vosges

Découvrez cette abbaye et appréciez le mélange entre nature et belles pierres Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins, 18 septembre 2021, Autrey. Découvrez cette abbaye et appréciez le mélange entre nature et belles pierres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins

### Visites libres de l’abbaye d’Autrey, des Jardins remarquables et Plantes en Fête. Des pépiniéristes collectionneurs de toute la France, de Belgique et d’Allemagne vous proposent: des arbres, arbustes à fleurs, roses anciennes, hydrangeas, fougères, plantes aquatiques, plantes vivaces, pivoines, rhododendrons, azalées, bruyères, acer, hostas, cactus, orchidées, conifères…

5€, gratuit -12 ans.

Visites libres de l’abbaye d’Autrey, des Jardins remarquables et Plantes en Fête. Abbaye Notre-Dame d’Autrey et ses jardins 2 rue de l’Abbaye, 88700 Autrey Autrey Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Autrey, Vosges Autres Lieu Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins Adresse 2 rue de l'Abbaye, 88700 Autrey Ville Autrey lieuville Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins Autrey