Découvrez cet ancien domaine agricole, reflet de la vie rurale du XIXe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Chalosse

### Visitez librement les deux maisons du domaine et leurs dépendances. Découvrez aussi l’exposition temporaire « Des bars et des histoires ». Le chai et son étonnant pressoir monumental, le conservatoire des cépages, le four à pain, la maison et le jardin du métayer, les animaux, la maison de maître richement meublée… [[https://youtu.be/4OPze8mQZOg](https://youtu.be/4OPze8mQZOg)](https://youtu.be/4OPze8mQZOg)

Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala, 40380 Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes



