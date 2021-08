Châlons-en-Champagne Ancien siège de la Gestapo Châlons-en-Champagne, Marne Découvrez ce lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale Ancien siège de la Gestapo Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

### À l’occasion de ce week-end patrimonial, découvrez l’ancien siège de la Gestapo. Ce lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale permet de comprendre l’emprise de la Gestapo sur la Marne et la façon dont s’est organisée la Résistance. Des photos inédites de Châlons sous l’occupation (1940-1944) y sont exposées. La visite est déconseillée aux enfants.

Gratuit. Entrée libre. La visite est déconseillée aux enfants.

Ancien siège de la Gestapo 7 Cours d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

