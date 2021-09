Bordeaux Médiathèque Mériadeck Bordeaux, Gironde Découvrez « Bordeaux port de la Lune, patrimoine mondial » Médiathèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Découvrez « Bordeaux port de la Lune, patrimoine mondial » Médiathèque Mériadeck, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Médiathèque Mériadeck, le samedi 18 septembre à 18:30

### Bordeaux, port de la Lune est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 2007 comme ensemble urbain vivant. Sa valeur universelle et exceptionnelle est reconnue par l’UNESCO . La Ville de Bordeaux présente l’actualité de sa préservation, sa valorisation et son adaptation aux enjeux de notre époque. A ne pas manquer, les séries de cartographies réalisées par l’agence d’urbanisme de Bordeaux et les photographies illustrant les évolutions.

Gratuit. Entrée libre.

Médiathèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00

