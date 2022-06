Découvrez Arzacq, bastide du Béarn

2022-08-12 – 2022-08-12 EUR 0 0 Située autrefois en zone frontalière côté anglais, son marché avait une importance régionale et lui a valu son statut de bastide. Avec Gilbert, accompagnateur en bastide, découvrez la Tour du Peich, les maisons du XVIè—XIXè, et son magnifique lavoir couvert en forme de fer à cheval. Sur réservation.

