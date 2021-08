Gray Musée Baron Martin Gray, Haute-Saône Découvrez André Marchand Musée Baron Martin Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

Découvrez André Marchand Musée Baron Martin, 19 septembre 2021, Gray. Découvrez André Marchand

Musée Baron Martin, le dimanche 19 septembre à 10:30

Découvrez le peintre provençal André Marchand au cours d’une visite guidée. Le musée Baron Martin explore plusieurs facettes du talent d’André Marchand, peintre du XXe siècle qui s’était notamment installé, en 1946, en Bourgogne, avant de regagner sa Provence natale.

Gratuit

Visite guidée exposition André Marchand. Musée Baron Martin 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gray, Haute-Saône Autres Lieu Musée Baron Martin Adresse 6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray Ville Gray lieuville Musée Baron Martin Gray