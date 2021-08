Découvrez 4 expositions au moulin l’Abbé Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre, 17 septembre 2021, La Mothe-Saint-Héray.

Découvrez 4 expositions au moulin l’Abbé

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre

### Expositions : « 200 ans de Fête des Rosières», «Silence, on tourne», «Collection de postes de radio» et «Collection géologique». **La Fête des Rosières** fête ses 200 ans en 2021 : retour sur les programmes de la Fête, les objets liés au mariage et les modalités actuelles de cette tradition singulière. **Cinémathèque en Deux-Sèvres** présente les souvenirs du tournage du film de J. Dewever “Les honneurs de la guerre” en 1961 à La Mothe Saint-Héray. Une collection de plus de 100 postes de radio et une collection géologique léguées par des passionnés.

Accès inclus dans le prix d’entrée du Moulin l’Abbé.

Expositions : « 200 ans de Fête des Rosières», «Silence, on tourne», «Collection de postes de radio» et «Collection géologique».

Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 16, rue du Pont l’Abbé 79800 La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T19:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:30:00