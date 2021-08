Nancy Hôpital Central - CHRU de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Découvrez 140 ans d’architecture hospitalière en suivant cette visite guidée Hôpital Central – CHRU de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôpital Central – CHRU de Nancy Gratuit. Entrée libre. 40 personnes maximum. Contrôle pass sanitaire à l’entrée. Rdv : 31 rue Lionnois.

Découvrez l’histoire de l’hôpital ! Une présentation de l’historique de la construction de 30 minutes sera suivie d’une visite du site d’environ une heure. Hôpital Central – CHRU de Nancy 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

