DÉCOUVRE UN JEU RAFT MAM Béziers, mercredi 29 mai 2024.

Viens découvrir le jeu-vidéo RAFT ! Perdu au milieu de l’océan, il te faudra redoubler d’ingéniosité et courage pour survivre sur ton radeau. Un jeu de survie en solo ou à plusieurs.

Pour les 11 ans et +, place limitée, inscription conseillée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 16:15:00

fin : 2024-05-29 17:30:00

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

