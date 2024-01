Découvre ton cerveau Médiathèque Danièle Damin Toulouse, samedi 16 mars 2024.

Découvre ton cerveau Ateliers scientifiques ludiques et pédagogiques autour de la mémoire, des biais cognitifs et de l'attention animés par l'association InCOGnu et proposés à l'occasion de la Semaine du Cerveau. Samedi 16 mars, 14h30 Médiathèque Danièle Damin

Début : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Samedi 16 mars de 14h30 à 16h30

Ateliers scientifiques ludiques et pédagogiques autour de la mémoire, des biais cognitifs et de l’attention animés par l’association InCOGnu et proposés à l’occasion de la Semaine du Cerveau.

À partir de 7 ans

Médiathèque Danièle Damin

Atelier Tout public