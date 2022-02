Découvre ton cerveau en touchant et manipulant un cerveau 3D Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Découvre ton cerveau en touchant et manipulant un cerveau 3D Médiathèque José Cabanis, 20 mars 2022, Toulouse. Découvre ton cerveau en touchant et manipulant un cerveau 3D

Médiathèque José Cabanis, le dimanche 20 mars à 16:00

Dimanche 20 mars à 16h et 17h Découvre ton cerveau en touchant et manipulant un cerveau 3D Semaine du Cerveau – Ateliers Avec Estelle Cabrillac, médiatrice Les Chemins Buissonniers. Durée : 20/30 minutes, suivis d’échanges À partir de 10 ans, accessible au public non-voyant et malvoyant et au public voyant Inscription à accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr Médiathèque José Cabanis – Pôle L’Oeil et la Lettre (3e étage) Dimanche 20 mars à 16h et 17h Découvre ton cerveau en touchant et manipulant un cerveau 3D Semaine du Cerveau – Ateliers Avec Estelle Cabrillac, médiatrice Les Chemins Buissonniers. Durée : 20/30 minu Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Découvre ton cerveau en touchant et manipulant un cerveau 3D Médiathèque José Cabanis 2022-03-20 was last modified: by Découvre ton cerveau en touchant et manipulant un cerveau 3D Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 20 mars 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne