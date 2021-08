Quimper Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Finistère, Quimper Découvre Quimper avec Maout Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Découvre Quimper avec Maout Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly, 18 septembre 2021, Quimper. Découvre Quimper avec Maout

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly

Maout, un adorable petit bélier, a en effet besoin d’aide pour trouver qui a subtilisé les ustensiles nécessaires à la fabrication de délicieuses crêpes bretonnes. Partez avec lui à la rencontre de personnages hauts en couleurs qui vous feront découvrir les lieux les plus remarquables de Quimper.

Livret gratuit disponible à la Maison du patrimoine et à l’Office de Tourisme / Durée approximative : 1h15

Toute la famille est invitée à mener l’enquête grâce à un livret-jeux ! Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

