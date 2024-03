Découvre ma formation des métiers de l’accueil Lycée du Pré Saint-Sauveur Saint-Claude, samedi 16 mars 2024.

Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, les élèves scolarisés en baccalauréat professionnel métiers de l’accueil organisent une exposition qui met en valeur les compétences acquises dans le cadre de leur formation en lien avec les lieux touristiques locaux, Haut-Jurassiens. L’exposition présente toutes les formes de tourisme.

Pour préparer cet évènement, les élèves visitent différents lieux touristiques. Ils rencontrent de nombreux partenaires…

Cette exposition est ouverte au grand public le samedi 16 mars 2024 à l’occasion des portes ouvertes de notre établissement. Les collégiens de la cité scolaire profiteront de cette exposition pendant la semaine des métiers du tourisme. Un questionnaire préparé par les élèves des métiers de l’accueil leur sera proposé. L’exposition voyagera ensuite dans les collèges et écoles de secteur.

Les partenaires seront accueillis pour un goûter de remerciement, le vendredi 22 mars 2024. Le buffet est réalisé et mis en place par les élèves de notre CAP Production et Service de Restauration.

