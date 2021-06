Cerdon Etang du Puits Cerdon Découvre l’étang du puits avec Millefeuille Etang du Puits Cerdon Catégorie d’évènement: Cerdon

Découvre l’étang du puits avec Millefeuille Etang du Puits, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Cerdon. Découvre l’étang du puits avec Millefeuille

Etang du Puits, le mercredi 7 juillet à 09:30

– par Sologne Nature Environnement – Découverte du milieu forestier, des animaux pour les tout-petits, via l’imaginaire et l’approche cognitive. Mais que se passe-t-il ici? Millefeuille, l’écureuil de l’étang du Puits est bien malade… Les lutins de la forêt ont besoin de l’aide des petits et des grands pour lui concocter une potion qui le remettra d’aplomb… Et avec lui, nous partirons à la rencontre de ses animaux : les autres animaux de la forêt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T09:30:00 2021-07-07T12:00:00

