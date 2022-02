Découvre le robot Wedo 7-9 ans Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvre le robot Wedo 7-9 ans Cité des sciences et de l’Industrie, 6 novembre 2021, Paris. Découvre le robot Wedo 7-9 ans

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 6 novembre 2021 à 11:00

Avec ta créativité, tu construits ton robot comme tu le souhaites et tu le programmes grâce à une application sur tablette. Pendant cet atelier, tu découvriras ses différentes fonctions et tu comprendras comment on peut donner des ordres à un robot. Atelier avec accompagnateur, payant et sur inscription.

12 euros / 9 euros pour les abonnés.

[ATELIER SANS PARENT] Filles et garçons entre 5 et 9 ans construisent leur robot, le programment grâce à une application sur tablette et découvrent ses fonctions. Atelier payant, sur réservation. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T11:00:00 2021-11-06T12:30:00

