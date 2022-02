Découvre le robot Wedo 5-9 ans Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La bibliothèque propose des ateliers intergénérationnels autour de ses robots. Dans cet atelier les parents curieux passent un moment convivial d’initiation à la robotique avec leurs enfants, filles et garçons entre 5 et 9 ans. Enfants et accompagnateurs assemblent un robot et apprennent à le programmer. Les enfants doivent impérativement être accompagnés. Pas plus de 2 accompagnants pour un enfant, ni plus de 2 enfants par accompagnant. Atelier avec accompagnateur, payant et sur inscription.

12 euros par enfant / 9 euros pour les abonnés. Billets requis pour l’enfant et l’accompagnateur (16 ans minimum)

[ATELIER EN FAMILLE] Filles et garçons entre 5 et 9 ans et la personne qui accompagne assemblent un robot et apprennent à le programmer. Atelier payant, sur réservation. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T14:30:00 2022-01-30T16:00:00;2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T16:00:00;2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T16:00:00;2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T16:00:00;2022-02-24T11:00:00 2022-02-24T12:30:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T12:30:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T12:30:00

Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris

