Découvre la Forteresse de Thil en t’amusant Forteresse de Thil Vic-sous-Thil, samedi 6 juillet 2024.

Découvre la Forteresse de Thil en t’amusant Forteresse de Thil Vic-sous-Thil 6 juillet – 1 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-06 10:00

Fin : 2024-09-01 18:30

Allier culture, découverte du Patrimoine, de l’architecture médiévale ET le jeu c’est le rendez-vous auquel nous vous convions cet été. 6 juillet – 1 septembre 1

https://www.forteresse-de-thil.fr/articles/decouvre-la-forteresse-de-thil-en-t-amusant

Allier Culture, découverte du Patrimoine, de l’architecture ET le jeu tel est notre credo, tous les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de l’été 10h00 à 18h30.

Des jeux d’origine ou d’inspiration médiévale, pour tous les âges, sont installés dans les basse-cour de la Forteresse, dans des espaces ombragés.

Alterner la visite, la découverte de l’architecture de e haut lieu du Patrimoine bourguignon et le jeu, c’est ce que nous vous proposons durant cet été.

Vous découvrirez le Petit Monde de Thil, un lieu dédié à l’imaginaire et l’écriture et peut-être y participerez-vous à l’écriture du livre de recette de Margotte notre so(eu)rcière

Des espaces pique-niques sont installés afin de profiter pleinement de votre journée culturelle et ludique en famille, entre amis. Privilégier les pique-niques zéro déchets, le site n’est pas équipé de poubelles, en dehors du tri sélectif

Tarif. 4 € pour les enfants de 4 à 15 ans, 6 € pour les adultes

Forteresse de Thil VIC-SOUS-THIL chemin de thil Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or